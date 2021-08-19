Haberler - Dünya

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağını bildirdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Sayın Bakanımız, 20 Ağustos 2021 tarihinde video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına iştirak edecektir. Toplantıda, Afganistan’a ilişkin gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir” denildi.

Çavuşoğlu, Rus ve Çin mevkidaşlarıyla görüştü İlginizi Çekebilir Çavuşoğlu, Rus ve Çin mevkidaşlarıyla görüştü