Bakan Gül’den ‘Türk Konseyi’ değerlendirmesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8'inci Zirvesi'nin ardından yayınlanan ortak bildiride adalet alanında da iş birliğinin önemine vurgu yapıldığına dikkat çekti.

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Adalet Bakanı Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde 12 Kasım 2021 tarihinde toplanan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 8’inci Zirvesi’ndeki 121 maddelik ortak bildirinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakanlık olarak kendilerine yüklenen sorumluluğa değinen Gül, “Zirve Bildirisi’nde Adalet Bakanlıkları arasında ilişkilerin geliştirilmesi amacımıza yer verilmesini çok değerli buluyoruz. Türk Dünyasını birbirine bağlayan köprüleri, adli işbirliğini de artırarak daha da güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşen, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nin hayırlı olmasını dileyen Gül, ayrıca Aksakallar Heyeti Başkanlığına getirilen AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı da tebrik etti. DHA

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