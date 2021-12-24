Bangladeş’te yolcu gemisinde yangın: 38 ölü

Yangında yaralanan çok sayıda kişi hastaneye kaldırılırken, olayın nedeni araştırılıyor.

Sozcu.com.tr

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Bangladeş’in güneyindeki Sugandha Nehri’nde bir yolcu gemisinde çıkan yangın sonucu 38 kişi hayatını kaybetti.

Güney Asya ülkesi Bangladeş’teki Sugandha Nehri’nde seyir halindeki bir yolcu gemisinde dün gece yangın çıktı.

İtfaiye yetkilisi Kalam Hossain Bhuiyan, “Şu ana kadar 38 cansız beden çıkardık” dedi. Feribotun başkent Dakka’dan Barguna’ya doğru hareket ettiğini ifade eden Bhuiyan, yangının makine dairesinden çıktığını aktardı.

Jhalakathi bölge yetkilisi Zohor Ali ise 50’den fazla kişinin hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun kritik olduğunu belirterek, ölü sayısının daha da artabileceğini söyledi. Ali, bazı yolcuların ise hala kayıp olduğunu belirtti.

Yangının nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Gemide 500 civarında kişi bulunuyordu.

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