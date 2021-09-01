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Banksy’nin ‘sahte’ eserine 2 milyon 800 bin TL ödedi

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin adı kullanılarak, sanatçının resmi internet sitesi üzerinden kendisine ait olmayan sahte bir eser satıldı. Bilgisayar korsanı tarafından yapılan NFT müzayedesinde, sahte Banksy eseri 244 bin sterline (2 milyon 800 bin TL) satıldı.

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Banksy’nin ‘sahte’ eserine 2 milyon 800 bin TL ödedi

Dünyaca ünlü graffiti sanatçısı Banksy’nin olduğu iddia edilen bir eser, internet üzerinden 2 milyon 800 bin TL gibi bir fiyata satıldı.

İngiltere’de bir bilgisayar korsanı, dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin resmi internet sitesi üzerinden bir NFT müzayedesi düzenleyerek bir sanatsevere yaklaşık 3 milyon değerinde ‘sahte’ eser sattı.

NFT (non-fungible token) sertifikaları, dijital bir sanat eserinin orijinalliğini belgeliyor. Alıcılar fiziksel bir sanat eserini yıllar sonra daha yüksek bir fiyata satabildiği gibi NFT sertifikalarını da aynı şekilde satabiliyor.

‘NFT MÜZAYEDESİNE KATILIM SAĞLAMADIK’

Ancak Banksy tarafından yapılan açıklamada, ünlü sanatçının hiçbir NFT müzayedesine katılmadığı bildirildi.

Kandırılan Banksy hayranı, dünyaca ünlü graffiti sanatçısının ilk NFT’sini satın aldığını düşündüğünü söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen 30’lu yaşlarında olan kişi, Twitter’dan gelen mesajlarla dolandırıldığını fark ettiğini ve özenle hazırlanmış bir dolandırıcılığın kurbanı olduğunu dile getirdi.

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