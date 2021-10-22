Barut fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var
Rusya'daki bir barut fabrikasında bir yangın meydana geldi. Rus haber ajansları, en az 5 kişinin ölmüş olabileceğini aktarırken 10 kişinin ise kayıp olduğu kaydedili.
Rusya’nın Ryazan bölgesinde bulunan bir barut fabrikasında yangın çıktı… Rus haber ajansı Interfax, sebebi bilinmeyen yangından dolayı fabrikadaki en az 5 kişinin ölmüş olabileceğini aktarırken 10 kişinin ise bulunamadığını duyurdu.
RIA haber ajansı ise Rus yetkililerin yangını doğruladığını aktarırken, Acil Durum Bakanlığı bazı yaralılar olduğunu da açıkladı.