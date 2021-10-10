Başbakan açıkladı: Gelecek yıla kadar evden çalışmaya devam

Galler Başbakanı Mark Drakeford bugün yaptığı açıklamada, evden çalışma sisteminin gelecek yıla kadar devam edeceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Galler Başbakanı Mark Drakeford, ülkede Covid-19 dolayısıyla alınan önlemlerin gelecek yıla kadar devam edeceğini duyurdu.

Drakeford, Covid-19 Pass adı verilen sağlık belgesinin kullanımının devam edeceğini söylerken, evden çalışma ve maske zorunluluğunun da devam edeceğinin altını çizdi.

Galler Başbakanı, “Kalabalık ortamlarda maske takma, insanların evden çalışmasını teşvik etmek, yüksek risk olan bölgelerde Covid-19 belgesi gösterilmesine devam edilecek. Planımız bu sonbaharda ve kış döneminde başka hiçbir şey yapmadan bu süreci geçirmek. Fakat ben bu kısıtlama ve önlemlerin gelecek yılın başında da uygulanmaya devam edileceğini tahmin ediyorum” ifadesini kullandı.

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