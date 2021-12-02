Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ormanda isimsiz mezarlar denizi var

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya sınırındaki göçmen krizi ile ilgili Polonya tarafını hayatını kaybeden göçmenlerin cesetlerini ormana gömmekle suçladı.

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Belarus – Polonya sınırındaki göçmen krizinde iki ülke arasındaki karşılıklı suçlamalar devam ediyor. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko Rus basınına verdiği röportajda, soğuk ve olumsuz yaşam koşulları nedeniyle bazı göçmenlerin sınırda hayatını kaybettiğini ifade ederek, hayatını göçmenlerin sayısının açıklanandan daha çok olabileceğini belirtti.

“ORMANDA İSİMSİZ MEZARLAR DENİZİ VAR”

Belarus – Polonya sınırında birçok göçmene ait mezarın bulunduğunu iddia eden Lukaşenko, bu bilginin Polonya tarafından kamuoyundan gizlendiğini öne sürdü.

Uluslararası gazetecilerin ve gözlemcilerin sadece Belarus tarafında bulunduğunu ve bu nedenle Polonya tarafında olanların açığa çıkmadığını savunan Lukaşenko, “Orada, ormanlarda isimsiz mezarlar denizi var. Bu insanları kim gömüyor? Herhalde yetkililer değil. Polonya ormanlarında ölenler insan. Üzgünüm ama etrafta yatanlar kayıtsız Polonyalılar değil. Birileri ormanlarda ceset arıyor ve bu insanları gömüyor” dedi.

Polonya Sınır Muhafızları tarafından 29 Kasım'da yapılan açıklamada, Polonya sınırında şu ana kadar 8 göçmenin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

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