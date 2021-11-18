Belarus görüntüleri yayınladı! Sınırdaki göçmenlere insanlık dışı muamele…

Belarus Devlet Sınır Komitesi, Litvanya güvenlik güçlerinin Klevitsa sınır bölgesindeki göçmenleri geri ittiğini ve yerde yatan bir göçmeni vahşice döverek üzerine köpek saldığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Belarus’un Polonya sınırında Avrupa ülkelerine geçme umuduyla yaklaşık 2 bin göçmenin bekleyişi sürüyor.

İnsanlık dramının yaşandığı kamplarda göçmenler açlıkla ve dondurucu soğuklarla da mücadele ediyor.

Belarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, Belarus-Litvanya sınırında Litvanyalı güvenlik güçlerinin Klevitsa sınır bölgesindeki göçmenleri, zorla Belarus topraklarına geri ittiği ifade edildi.

Belarus-Litvanya sınırında yaşanan olayların yer aldığı videonun açıklamasında, “Video, komşu devletin (Litvanya) sınır görevlisinin, yerde yatan bir göçmeni vahşice dövdüğünü, ardından bir köpeği üzerine saldığını, köpeğin bir kişinin bacağını ısırdığını ve uyku tulumunu parçalamaya başladığını gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.

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