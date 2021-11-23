Belarus: Polonya, sınırdaki göçmenlere karşı patlayıcı madde kullanıyor

Belarus Devlet Sınır Komitesi, Polonyalı güvenlik güçlerinin sınırdaki göçmenlere karşı patlayıcı madde ve göz yaşartıcı gaz kullanmaya devam ettiğini ifade etti.

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Belarus’un Polonya sınırındaki Grodno kentinde hazırlanan lojistik merkezde Avrupa ülkelerine geçme umuduyla yaklaşık 2 bin göçmenin bekleyişi sürüyor. Bazı göçmenler ise zaman zaman Polonya topraklarına geçme girişiminde bulunuyor.

Belarus Devlet Sınır Komitesi tarafından yapılan açıklamada, gece yarısı bir grup göçmenin Polonyalı güvenlik güçleri tarafından engellendiği, buna rağmen göçmenlerin Belarus topraklarına dönmeyi reddettiği ve Polonya tarafındaki sınır tellerinin yakınında kalıp Polonya’ya sığındığı bildirildi.

Açıklamada, “Polonyalı güvenlik güçleri, göçmenleri dağıtmak için sınır hattından Belarus topraklarına patlayıcı madde ve göz yaşartıcı gaz attı” ifadeleri kullanılarak bu tür eylemlerin, göçmenlerin saldırgan davranışlarını arttırmayı ve sınırda başka bir provokasyona zemin hazırlama amacı taşıdığı belirtildi.

“POLONYA ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL EDİYOR”

Açıklamada, “Polonya’nın silahsız insanlara karşı sınırda özel teçhizat kullanması ilk kez olmuyor. Polonya tarafının patlayıcı maddeleri, ses bombaları, tazyikli su ve gaz kullanımı uluslararası hukuku ihlal ediyor ve savunmasız göçmen gruplarına karşı doğrudan saldırı teşkil ediyor” denildi.

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