Belarus’tan İngiltere ve AB’ye misilleme

Belarus, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptırım kararı aldığını açıkladı. Yaptırımların bazı ürünlerin ithalatı ile havayolu firmalarını kapsayacağı belirtildi.

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Belarus’tan geçtiğimiz günlerde ulusal havayolu şirketi Belavia dahil yaklaşık 30 kişi ve kuruma yaptırım kararı alan Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere’ye misilleme geldi.

Belarus Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Belarus hükümeti, Belarus’a yasadışı şekilde yaptırım uygulayan ülkelerden gelecek bir dizi malın ithalatını yasaklama kararı aldı” ifadelerine yer verildi.

LİSTE GENİŞLETİLECEK

En kısa zamanda konuya ilişkin bir kararnamenin yayınlanacağını belirten Dışişleri Bakanlığı, ulusal havayolu şirketi Belavia’ya uygulanan yaptırımların benzerinin de İngiltere ve AB devletlerinin havayolları firmalarına uygulanacağını kaydetti. Bakanlık, Belarus topraklarına girişi yasak olan kişiler listesinin de genişletileceğini duyurdu.

“SOĞUK SAVAŞ MANTIĞINDAN VAZGEÇEREK YAPICI İŞBİRLİĞİNE DÖNÜN”

Açıklamada, Rusya ile ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi, birlik programının realizasyonunun devamı, Avrasya Ekonomik Topluluğu ortakları ve Asya, Afrika, Latin Amerika ülkeleriyle güçlü ekonomik bağlar oluşturulmasının Belarus için önemli adımlar arasında olduğunu belirtilirken, AB ülkelerine ve İngiltere’ye yönelik yaptırımların söz konusu ülkelerin soğuk savaş dönemi mantığından vazgeçerek yapıcı işbirliğine dönmeleri halinde iptal edilebileceği ifade edildi.

GÖÇMEN KRİZİ

Geçtiğimiz hafta AB, İngiltere, ABD ve Kanada, Belaruslu muhaliflere baskı uyguladıkları ve göçmenleri kasıtlı olarak AB sınırına yığdıkları gerekçesiyle Belaruslu 30’a yakın kişi ve kuruma yaptırım kararı almıştı.

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