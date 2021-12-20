Belarus’un Londra Büyükelçiliği’ne saldırı

Belarus'un Londra'daki Büyükelçiliği'ne kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda bir diplomatın ağır yaralandığı aktarıldı.

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Avrupa’da yaşanan göçmen kriziyle sık sık gündeme gelen Belarus’tan bugün yapılan açıklamada, Londra’daki Büyükelçilik binasına yönelik bir saldırı gerçekleştiğini duyurdu.

Reuters’ın haberine göre, Belarus Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yaptığı açıklamada, Londra’daki büyükelçilik binasına saldıran bir grup insanın binada maddi hasara yol açtığını belirtirken, olay sırasında diplomatlarından birinin ağır şekilde yaralandığını açıkladı.

Belarus Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yaptığı açıklamada, olayla ilgili görüşmek üzere Minsk’te bir İngiliz diplomatın Dışişleri’ne çağrıldığını açıkladı.

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