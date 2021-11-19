Berber salonunda silahlı dehşet

ABD'nin Baltimore kentinde silahla berber salonunu basarak etrafa dehşet saçan saldırgan, saçını kestiren polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Baltimore kentindeki bir berber salonunda korku dolu anlar yaşandı. Elindeki silahla berber salonuna giren saldırgan, etrafa ateş etmeye başladı.

Kurşunların hedefi olan bir çalışan hayatını kaybederken, saldırı sırasında koltukta saçını kestiren bir polis olaya müdahale etti.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, saldırganın arkasına geçen polis, saldırganı vurarak öldürdü.

Polis tarafından adı “Carlos Ortega” olarak açıklanan saldırganın iki berbere daha gerçekleştirilen saldırıların faili olduğu düşünülüyor.

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