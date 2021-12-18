Berlusconi, gözünü İtalya cumhurbaşkanlığına dikti

Skandallarıyla bir döneme damgasını vuran eski İtalya Başbakanı, ilerleyen yaşına ve hakkında devam eden seks partisi davasına rağmen cumhurbaşkanı olmak istiyor.

Sozcu.com.tr

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İtalya'nın bir dönem dünya siyasetine damga vuran 85 yaşındaki eski Başbakanı Silvio Berlusconi'nin bu kez de gözünü cumhurbaşkanlığı koltuğuna diktiği ortaya çıktı.

2. Dünya Savaşı sonrası İtalya’nın en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturmuş lideri olan 85 yaşındaki Berlusconi, geçmişindeki davalara ve seks skandallarına, sağlığıyla ilgili iddialara ve ilerleyen yaşına rağmen siyasetten vazgeçmiyor.

İngiliz The Times gazetesi, Berlusconi'nin cumhurbaşkanı seçilmek için gizli lobi faaliyeti yürüttüğünü yazdı. Eski başbakanın, Sergio Mattarella'nın görevden ayrılmasının ardından ocak ayında yeni cumhurbaşkanını seçecek İtalyan milletvekillerini bu konudaki niyetinden haberdar ettiği belirtildi.

‘ÜLKEM İÇİN GEREKENİ YAPACAĞIM’

Bir dönem Milan spor kulübünün başkanlığını da yapan ve 2006'daki genel seçimlerde yenildikten sonra başbakanlıktan istifa eden Berlusconi, 2013'te kısa süreli olarak siyasetten men edilmişti. Berlusconi hakkında geçmişteki Bunga Bunga seks partileriyle ilgili açılan dava da halen devam ediyor.

Eski başbakan, ekimde cumhurbaşkanı olmak isteyip istemediğine ilişkin soruya “Bence Silvio Berlusconi ülke için faydalı olabilir. Ülkem için gerekeni yapacağım” yanıtını vermişti.

Hala lideri olduğu Forza Italia partisinde Berlusconi'nin yardımcılığını yürüten Antonio Tajani, “O bir devlet adamı ve cumhurbaşkanı olarak bir teminat” dedi. Tajani, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in de 95 yaşında hala son derece aktif olduğunu söyleyerek “Yaş sorun değil” diye konuştu.

BAŞBAKAN DRAGHİ, RAKİBİ OLABİLİR

The Times'ın haberinde, bir süre önce Covid-19'u ağır geçiren Berlusconi'nin kendini çok iyi hissettiği ve 7 yıllık cumhurbaşkanlığı görevine hazır olduğunu söylediği kaydedildi.

Öte yandan, ekonomi ve pandemi politikaları nedeniyle ülkede büyük destek gören Başbakan Mario Draghi'nin görevi istediği, bu durumun Berlusconi'nin işini epey zorlaştıracağı da belirtildi.

Berlusconi'ninse sağcı siyasetçiler Matteo Salvini ve Giorgia Meloni'nin desteğini alması bekleniyor. Ancak meclis aritmetiğine göre, sağın oyları Berlusconi'nin seçilmesi için yeterli değil, bu nedenle merkez ve sol partilerin de desteğini alması gerekecek.

İtalya'da sembolik olan cumhurbaşkanlığı görevi, daha çok siyasi krizlerin çözülmesi gibi stratejik işleri kapsıyor.

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