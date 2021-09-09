Beşar Esad’ın amcası Rıfat Esad’a 4 yıl hapis cezası

Paris Temyiz Mahkemesi, Rıfat Esad’ın temyiz talebini reddetti.

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Fransa'da Paris Temyiz Mahkemesi, Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad’ın yolsuzluk davasıyla ilgili temyiz talebini reddederken, Rıfat Esad'a verilen 4 yıllık hapis cezası onandı.

Fransa'da Paris Temyiz Mahkemesi, Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad’ın yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili olarak görülen davada karar verdi. Amca Esad'ın 17 Haziran 2020'de yasa dışı yollardan 90 milyon euro değerinde mülk edindiği için hapis cezasına çarptırılmasının ardından avukatları, karara itiraz ederek Paris Temyiz Mahkemesi'ne başvurmuştu. Rıfat Esad’ın temyiz talebi reddedilirken, 17 Haziran 2020'de yasa dışı yollardan 90 milyon euro değerinde mülk edindiği için verilen 4 yıllık hapis cezası onandı.

ZİMMETE PARA GEÇİRME SUÇLAMASI

1984’ten bu yana sürgünde yaşayan 84 yasındaki Esad'a yöneltilen suçlamalar arasında “organize kara para aklama”, “Suriye kamu fonlarını zimmete geçirme” ve “ağırlaştırılmış vergi kaçakçılığı” bulunuyor.

Öte yandan, Amca Esad'ın Fransa'daki tüm mal varlığının yanı sıra İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan 29 milyon euro değerindeki mülküne de el konulmuştu. Rıfat Esad ise bu mülkü Suudi Kraliyet Ailesi'nin hediyeleri aracılığıyla edindiğini savunmuştu.

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