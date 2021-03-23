Bezos ve Musk’ın olay yaratan fotoğrafı: Her şey o günden sonra başladı

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, uluslararası kamuoyunu dünyanın en zengin iki insanıyla ilgili nostaljiye sürükledi. Söz konusu karede bir yanda e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, diğer yanda Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin kurucusu Elon Musk yer alıyor.

Forbes Milyarderler Listesi’nde ilk iki sırada bulunan ve son dönemde aralarındaki zirve yarışı kıyasıya geçen Bezos ve Musk, yıllar önce uzayla ilgili projeleri için bir yemekte bir araya gelmiş. The Hustle’dan Trung Phan’ın paylaştığı fotoğraf 2004 yılına uzanıyor.

Bezos’un havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin ile Musk’ın şirketi SpaceX o tarihlerde büyük bir rekabet içinde. Phan’ın aktardığına göre NASA’yla anlaşmak için fırsat kollayan Musk’ın şirketi SpaceX her zaman çok daha göz önünde oldu.

‘YANLIŞ AĞACA HAVLIYOR’



İkili o buluşmada fikir alışverişinde bulunurken, aralarındaki görüş ayrılıklarının o günden sonra daha da arttığı belirtiliyor. Musk’ın görüşmeyi, “Roket mimarisi üzerine konuştuk. Teknik olarak çok açık, o yanlış ağaca havlıyor. Elimden gelen en iyi tavsiyeyi vermeye çalıştım. Ancak roketlerle ilgili peşinde oldukları geliştirmelerin bazıları yanlış yolda” sözleriyle anlattığı biliniyor.

’17 YIL OLDUĞUNA İNANMAK ZOR’

Bezos günümüzde Musk’ı Mars’a insan gönderme planıyla eleştirirken, Musk ise Bezos’u ‘kopyacı’ olmakla suçluyor. Fotoğrafın sosyal medyada viral olmasının ardından Musk, “Vay canına, bunun 17 yıl önce olduğuna inanmak zor” ifadelerini kullandı.

Forbes’un son verilerine göre Jeff Bezos 181 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı. Musk ise 170 milyar dolarla onu ikinci sırada takip ediyor.

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