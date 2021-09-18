Biden, dünya liderlerini metan gazı emisyonlarını azaltmaya çağırıyor

ABD Başkanı Joe Biden, dünya liderlerini on yılın sonuna kadar metan gazı emisyonlarını en az yüzde 30'un altına indirmek için taahhütte bulunmaya çağırdı.

Sozcu.com.tr

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Biden, diğer ülkelerin de taahhüdü imzalamaları halinde küresel ısınma oranının hızla azalacağını söyledi.

Biden, iklim kriziyle mücadeleyi ana önceliklerinden biri haline getirdi. Başkan, görevdeki ilk günlerinde selefi Donald Trump’ın ABD’yi Paris Anlaşması’ndan – yaklaşık 200 ülke tarafından kabul edilen yasal olarak bağlayıcı bir uluslararası iklim anlaşması – geri çekme kararını da geri almıştı.

Cuma günü gerçekleşen sanal bir toplantıda da dünya liderlerine hitap eden Biden, küresel metan emisyonlarının azaltılmasının sadece kısa vadede iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olmayacağını, aynı zamanda halk sağlığını da iyileştireceğini söyledi:

“Toplu hedefin iddialı ama gerçekçi olduğuna inanıyoruz ve sizi bu sözü COP26’da duyurmak için bize katılmaya çağırıyoruz.”

Sanal toplantıya İngiltere, AB, Arjantin, Bangladeş, Endonezya, Güney Kore ve Meksika gibi ülkelerden liderler katıldı.

Metanın ana kaynakları arasında tarım, petrol, gaz üretimi ve çöplüklerden kaynaklanan sızıntılar yer alıyor.

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