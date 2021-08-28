Biden’dan Kabil açıklaması: Önümüzdeki 24-36 saat içinde bir saldırı olasılığı yüksek

ABD Başkanı Joe Biden, "Kabil Havaalanı'na yönelik terör saldırısı tehdidi yüksek. Komutanlarımız, bana önümüzdeki 24-36 saat içinde bir saldırı olasılığının yüksek olduğunu bildirdi" dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden, bugün ulusal güvenlik ekibinden aldığı brifingin ardından Afganistan’daki gelişmelere dair açıklamada bulundu.

Kabil Havalimanı’nda çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan bombalı saldırının ardından ABD ordusunun sabah saatlerinde, saldırıyı üstlenen terör örgütü IŞİD-Horasan’a yönelik düzenlediği insansız hava araçlı saldırının ‘sonuncu’ olmadığını belirtti.

“24-36 SAAT İÇİNDE SALDIRI OLASILIĞI YÜKSEK”

Biden, “Sahadaki durum aşırı derecede tehlikeli olmaya devam ediyor ve havaalanına yönelik terör saldırısı tehdidi yüksek. Komutanlarımız, bana önümüzdeki 24-36 saat içinde bir saldırı olasılığının yüksek olduğunu bildirdi” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA GÖRÜŞME

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Afganistan'daki son gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptı.