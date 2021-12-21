Biden’dan Omicron varyantı uyarısı: Kış çok zor geçecek

Amerikan başkanı Joe Biden Omicron varyantı ile ilgili ülkede yardıma ihtiyacı olan insanlara yönetimin atacağı adımları ve ek önlemleri açıklayacak.

Tayfun HOPALI / ABD

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Beyaz Saray yetkililerine göre Biden aşı olmayan Amerikalılar için kış mevsiminin çok zor geçeceğini söyleyip uyarılarda bulunacak.

Biden son günlerde sağlık ekibinden ek Covid-19 brifingleri alıyor. Beyaz Saraya göre başkan Omicron varyantının daha bulaşıcı olması ve daha hızlı yayılması sonucu doğrudan kamuoyuna açıklama yapmak istiyor.

Ulusal Sağlık Enstitüsü Direktörü Dr. Francis Collins, Omicron vakalarının önümüzdeki iki hafta içinde inanılmaz bir hızda artacağını söyleyerek “Henüz üçüncü doz aşı olmayanların aşı olma zamanı” dedi.

Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü ve aynı zamanda Başkan Joe Biden'ın sağlık danışmanı Anthony Fauci de üçüncü doz aşıların her zamankinden daha önemli hale geldiğini söyleyerek “ABD’lilerin yüzde 27'si tek doz aşı bile olmamış. Amerika'da 50 eyaletin 43'ünde Omicron varyantı tespit edilmiş durumda. Bazı bölgelerde tespit edilen vakaların yüzde 50'si Omicron ve bu ülkede en etkili varyant olacağı mesajını veriyor” dedi.

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