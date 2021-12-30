Biden’ı öldürmek üzere Beyaz Saray’a giden bir kişi yakalandı

ABD'de 'Tanrı' tarafından göreve çağrıldığını söyleyen bir kişi ABD Başkanı Joe Biden'la birlikte görevdeki sorumluları öldürmek üzere Beyaz Saray'a giderken yakalandı.

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Iowa’da görevli polisler tehlikeli sürüş nedeniyle 21 Aralık’ta bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü 25 yaşındaki Kuachua Brillion Xiong’un tüfek ve dolu şarjörler taşıdığı belirlendi.

Araçta arama yapan polis, Başkan Joe Biden ve tıbbi danışmanı Anthony Fauci’nin de yer aldığı bir ‘hedef listesi’ buldu. Araçta ayrıca üstünde ‘Xiong’un cenaze masrafları’ notu yer alan bir miktar para da bulundu.

Euronews’ta yer alan habere göre, ABD gizli servisinden bir ajana konuşan Xiong, ‘tanrı tarafından Beyaz Saray’daki şeytanlarla mücadele görevine çağrılana kadar kimliğini gizli tutmak için bir bakkalda çalıştığını’ söyledi.

18 Aralık’ta Beyaz Saray’a doğru yola çıktığını anlatan zanlı, öldüreceği kişilerin listesini yapmak için telefonuna TikTok uygulaması indirdiğini anlattı.

Zanlı ifadesinde ayrıca Beyaz Saray’a nasıl girmeyi planladığına dair yaptığı planın detaylarını da itiraf etti.

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Telefonu inceleyen yetkililer, ‘hedef listesi’ olarak yaklaşık yüz videonun bulunduğunu belirledi. Listede Eski ABD başkanı Barack Obama, tıbbi danışman Dr. Anthony Fauci ve Meta yöneticisi Mark Zuckerberg gibi isimlerin yer aldığı tespit edildi.

Serbest bırakılması halinde görevini tamamlamak üzere Beyaz Saray’a gideceğini söyleyen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.