Bilim dünyası Türk doktorları konuşuyor: Delta varyantı travma yaratıyor

ABD'de corona virüsüne müdahale eden ve yoğun bakım servislerinde çalışan hemşire, doktor ve sağlık görevlilerinin travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı yapılan araştırmalarla ortaya kondu. Düzenlenen panelde Türkiye'de yapılan bir araştırma da bilim insanlarıyla paylaşıldı.

Sozcu.com.tr

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Normalde savaştan dönen insanlarda görülen travma sonrası stres bozukluğunun Covid-19’a ön saflarda müdahale eden sağlık çalışanlarında da görüldüğü ortaya çıktı.

İngiliz haber ajansı Reuters, özellikle yoğun bakım servislerinde çalışan doktorlarda gece kabuslar görerek ter içinde uyanma, ölen hastaları görme, ani öfke nöbeti gibi semptomların görüldüğü belirtildi. Yetkililer semptomları 1 aydan uzun süren kişilerde de travma sonrası stres bozukluğu yaşandığını açıkladı.

Reuters, özellikle Delta varyantının ABD’de ve diğer ülkelerdeki sağlık çalışanlarında travma sonrası stres bozukluğuna sebep olduğunu yazarken, ajansa konuşan psikiyatrist doktor Bessel van der Kolk, “Yüzeysel baktığınızda gittiğiniz hastanedeki hemşire, Afganistan’dan dönen bir gaziyle aynı semptomları göstermez” dedi.

Öte yandan salgından önce sağlık çalışanlarında travma sonrası stres bozukluğunun yüzde 10 ile yüzde 50 seviyelerinde olduğu belirtilirken Mayıs ayında Amerikan Psikiyatrik Derneği’nin düzenlediği bir panelde Türkiye’den veriler de kamuoyu ile paylaşıldı. 1833 Türk sağlık çalışanının dahil olduğu araştırmada doktorlar arasında travma sonrası stres bozukluğu oranının yüzde 36 olduğu ve doktor olmayan sağlık çalışanlarında ise bu oranın yüzde 49.5 seviyesinde olduğu belirtildi.

Dünya genelindeki sağlık çalışanlarının travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını açıklayan ABD’deki sağlık çalışanları sendikası, haklarının genişletilmesi talebinde bulundu. Sağlık çalışanları terapi, ilaç ve diğer tıbbi müdahaleler için Covid-19 dolayısıyla stres bozukluğu yaşayanların ekstra para ödememesi gerektiği konusunda çağrıda bulundu.

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