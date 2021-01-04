Bilim insanı: Aşılar mutasyona uğrayan coronaya karşı etkisiz kalacak

2019 yılının son günlerinde Çin’de ortaya çıkan corona virüsü geçen haftalarda mutasyona uğrayarak yeni bir forma büründü ve yayılmaya başladı. Özellikle Güney Afrika’da ortaya çıkan ve diğer virüse göre daha hızlı yayılan Covid 501.V2 uluslararası kamuoyunda büyük panik yaratmıştı.

İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede tespit edilen bu virüs ile birlikte birçok ülke Güney Afrika’yla sınırlarını kapatmıştı. Eylül ayında tespit edilen mutasyona uğramış corona virüsü, İngiltere’de tespit edilen mutasyona uğramış virüs ile benzerlik gösteriyor. Fakat uzmanlar bu virüsün İngiltere’deki versiyondan çok daha farklı ve korkutucu olduğunu açıkladı. Henüz incelemelerin devam ettiği virüsün daha bulaşıcı olduğu tahmin edilirken bugün İngiliz ITV’nin siyaset editörü Robert Peston bir açıklama yaptı.

İngiliz hükümetinden bir kaynağa dayandırdığı haberinde Peston, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock’un bugün verdiği, “Yeni mutasyona uğramış corona virüsünden endişeliyim” sözlerini değerlendirdi. Peston, “Hükümetin bilim danışmanlarına göre Hancock’ın endişeli olmasının arkasında bilim insanlarının aşının mutasyona uğramış virüse karşı etkisi konusunda daha az emin olmaları yatıyor” dedi.