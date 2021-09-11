Bilim insanlarından çarpıcı aşı araştırması: Aşı olmayanlarda Covid-19’dan ölme riski 11 kat fazla

Dünya çapında 4.5 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan ve Delta varyantı ve Mu varyantı gibi mutasyonlarla hızla yayılan corona virüsüne karşı geliştirilen aşılar ile ilgili çok net ve çarpıcı bir araştırma yapıldı.

Sozcu.com.tr

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Uzmanlar, doktorlar ve yetkililer yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte corona virüsü salgını ile ilgili uyarılarını artırarak yinelerken ABD’de çok çarpıcı bir araştırma yapıldı.

Dün gece ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından kamuoyuna duyurulan araştırmada bu ilkbahar ve yaz dönemlerinde corona virüsü aşısı olmayanların, iki doz aşı olanlara oranla 10 kat daha fala hastaneye kaldırıldığı ortaya konuldu.

Hızla yayılan Delta varyantına karşı aşıların etkili olduğunun vurgulandığı arşatırmada, “Bu dönemlerde aşı olmayanların Covid-19’dan ölme olasılığı aşı olanlara göre 11 kat daha yüksek” denildi.



Öte yandan ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post, ülkede kullanılan üç aşı ile ilgili dikkate değer bir araştırma yayınladı. Araştırmada Moderna, Pfizer/BioNTech ve Johnson&Johnson’ın aşıları karşılaştırıldı. Yaklaşık 32.000 katılımcının dahil olduğu ve haziran ayından ağustos ayına kadar devam eden araştırmada üç aşının da Covid-19 dolayısıyla hastaneye yatış oranlarını büyük ölçüde azalttığı ortaya konuldu. Mayo Clinic tarafından yapılan ve henüz hakemli dergide yayınlanmayan araştırmada üç aşının da hastaneye yatış oranını yüzde 86 oranında engellediği belirtildi.

Fakat Moderna olanlarda bu oranın yüzde 95 olduğu belirtilirken Pfizer/BioNTech olanlarda ise bu oranın yüzde 80 ve Johnson&Johnson olanlarda ise yüzde 60 olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Beyaz Saray’da bir basın toplantısı düzenleyen CDC Direktörü Rochelle Walensky, “İşin özü şu: Elimizde bilimsel malzemeler var ve pandemiyi atlatmamız gerekiyor. Aşı işe yarıyor ve bizim Covid-19’u ağır geçirmemizi engelliyor” dedi.

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