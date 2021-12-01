Bill ve Melinda Gates hayır işlerinde de yolları ayırdı

Geçtiğimiz aylarda boşanan Bill ve Melinda Gates, kendi adlarını taşıyan vakfı da kapsayan hayır işlerinde de yollarını ayırma kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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ABD'li teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile eski eşi Melinda French Gates, evliliklerinin ardından hayır işlerinde de yollarını ayırma kararı aldı.

Çiftin 2000 yılında kurdukları Bill & Melinda Gates Vakfı, bundan böyle Bill Gates’in öncülüğünde yola devam edecek.

Konuyla ilgili bir mektup kaleme alan Bill Gates, “Şu ana kadar başardığımız şeylerle gurur duyuyorum. 800 milyon çocuğun aşılanmasına destek olduk. Vakfın amacı zaman içinde büyüdü. Düşük gelirli bölgelerdeki insanlar için fırsat yaratmak ve ABD’de eğitime katkı sağlamak odak noktası olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

‘ÇEK YAZMAKTAN FAZLASINI YAPACAĞIM’



Melinda French Gates ise cinsiyet eşitliğini savunan Pivotal Ventures’a odaklanacağını söyledi. Melinda Gates, “Amacım çek yazmaktan daha fazlasını yapmak olacak. Enerjim ve çabamı kadınların ve genç kızların eşitliği için mücadeleye adayacağım” dedi.

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