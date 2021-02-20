BioNTech bir doza 54 euro istediklerini kabul etti: İlk verilen fiyattı

Avrupa Birliği ve Almanya'da WikiLeaks belgelerinin sızması gibi “Aşı-Leaks” belgeleri dökülüyor. Pfizer/BioNTech, “corona fırsatçıları ve sağlık üzerinden milyarlar kazanmak isteyen tefeciler” diye suçlanıyor. Olay büyüdü ve uluslararası alana da taşınıyor.

Pfizer/BioNTech ile medya sponsorluğu bağı kuran ve onlara ödül veren Axel Springer grubu, “AB'nin az aşı aldığını ve vatandaşın geç aşılandığını” öne sürerek, Avrupa Birliği ve Komisyon Başkanı Ursula von der Layen'i doğrudan hedef aldı.

Ardından AB, “mRNA aşılarından şüpheliyiz ve aşı için görüşürken birden masaya ABD'li avukatlar geldi” açıklamasını yaptı.

‘GİZLİ BELGELER AÇIKLANAMAZ’

Daha sonra Süddeutsche Zeitung, AB'nin gizli belgelerini ortaya çıkardı ve Pfizer/BioNTech'in, “Aşı olmazsa, corona önlemleri nedeniyle 1.4 trilyon zarar edeceksiniz. Doz başına 54.08 euro istiyoruz” dediğini yazdı. Aşıyla vurgun peşinde olduklarını vurgulayan gazete, ayrıca BioNTech'in açıkladığı gibi kendi öz kaynakları ile değil, devletten gelen yardımlarla aşıyı geliştirdiğini de belgeledi.

Bunlar Almanya'nın gündemine bomba gibi düştü. Şimdi, Bild gazetesinin pahalı aşı kampanyasına karşı, Süddeutsche Zeitung, NDR ve WDR'nin savaşı sürüyor. ABD'den Pfizer da tartışmalara, “Bunlar gizli belge, açıklayamazsınız” diyerek dalmış vaziyette.

‘İLK HESAPLANAN FİYATTI’

Bu iddialardan sonra Bild gazetesi, aşı vurguncusu olmakla suçlanan Prof. Uğur Şahin ile görüştü. Artık sadece Bild gazetesine konuşan Şahin, 54.08 euro'luk teklifi kabul etti.

Şahin, “Haziran başlangıcıydı ve çok sayıda bilinmeyenli ilk fiyat hesaplamamızdı. 2019 ve 2020’de, klinik çalışmalarımız için küçük miktarlarda dozlar ürettik. 2.000 kutu için 1.5 milyon euro maliyetimiz vardı. Ayrıca seri üretime yönelik altyapımız yoktu. O zaman, üretimin nasıl ölçeklendirilebileceğini bilmiyorduk. Üretim süreçlerinin ve maliyetlerinin nasıl olacağı belirsizdi” dedi.

Bunun bir fiyat adlandırması olduğunu söyleyen Şahin, AB'nin 500 milyon kutuluk teklifi o zaman geri çevirmediğini ama kendilerinin şu anki fiyat civarında yeni teklif götürdüklerini savundu.

AŞININ MALİYETİ 32 CENT Mİ?

Bir doz aşının maliyeti Almanya'da sadece 32 cent olarak hesaplanıyor. Böyle bir durumda, 15.5 euro'luk tek doz, üretim maliyetinin 50 katından fazlaya geliyor.

Uğur Şahin ve ekibi, ayrıca söz verilen aşıların zamanında teslim edilememesi konusunda da, kendilerinin bir eksikliği ya da sorunu olmadığını savunuyor. Bunu AB'deki tatillere, gecikme halinde de vardıkları protokollere bağlıyor.

UCUZ AŞI ÇIKINCA ORTALIK KARIŞTI

Bild gazetesi halen, Pfizer/BioNTech'in aşısına karşı AszraZeneca'ya açtığı savaşı sürdürüyor ve şimdilik sadece, “BioNTech ve Uğur Şahin'in tek hatası, AB'ye 500 milyon kutuluk bu yüksek fiyat teklifini erken sunmak oldu” diyor.

Şu anda, medyada dolaşan belgeler sadece üç merkezde, Berlin-AB Komisyonu ve Pfizer/BioNTech'te bulunuyor.

Bir yandan hükümetten, bir yandan AB'den, diğer yandan da aşı üreticilerinden sızan belgeler olayın daha da büyüyeceğine işaret ediyor.