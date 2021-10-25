BioNTech’in ardından bir aşıya daha üçüncü doz onayı çıktı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ikinci aşıdan en az altı ay sonra 18 yaş ve üstü kişiler için Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının üçüncü dozunun uygulanmasına onay verdi.

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Avrupa'da Pfizer/Biontech'in ardından bir aşı daha üçüncü doz onayını aldı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Moderna'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği “Spikevax” adlı aşının üçüncü dozuna onay verildiği aktarılarak, üçüncü dozun ikinci aşıdan en az altı ay sonra 18 yaş ve üstü kişilere uygulanacağı ifade edildi.

6 VE 8 AY SONRA

Açıklamada, “Veriler, ikinci dozdan 6 ila 8 ay sonra verilen üçüncü bir Spikevax dozunun antikor seviyeleri azalan yetişkinlerde antikor seviyelerinde bir artışa yol açtığını gösteriyor” denildi.

“MODERNA KRİTERLERİ KARŞILAMIYOR”

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nde (FDA) görev yapan bilim insanları, daha önce Moderna'nın, geliştirdiği Covid-19 aşısının takviye dozlarını kullanıma sokmaya destek alabilmek için gereken tüm kriterleri karşılamadığını söylemişti. Bilim insanları buna gerekçe olarak da, aşının ilk iki dozunun etkinliğinin güçlü kalmayı sürdürmesini göstermişti.

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