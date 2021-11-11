Bir ülke daha 1915 olaylarını tanımaya hazırlanıyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın bu yılın başında sözde Ermeni soykırımını tanımasının ardından önceki gün İngiltere'de dikkat çekici bir oturum gerçekleşti.

Sozcu.com.tr

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İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası’nda sözde Ermeni soykırımını tanıyan yasa tasarısı oylandı.

9 Kasım’da gerçekleşen oturumda oybirliğiyle onay kararı çıktı. Yapılan açıklamada bu yasa tasarısı ile ilgili bir sonraki oylamanın 18 Mart 2022’de gerçekleşeceği belirtildi.

Almanya, Brezilya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerin yanı sıra uzun yıllardır ABD Başkanları “Büyük Felaket” kavramını kullanıyordu. Fakat 24 Nisan 2021’de ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını tanıdığını açıklayarak Ankara-Washington hattında gerilime sebebiyet vermişti.

Birleşik Krallık’ta yasa tasarısını gündeme getiren Tim Loughton, “Dünya genelinde 31 ülke resmi olarak soykırımı tanırken Birleşik Krallık halen bunu tanımadı. Ermeni Soykırımı’nı tanımamak işlenen suçlara yönelik tehlikeli bir mesaj verme riski yaratıyor” dedi.

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