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Bir ülke daha aşısızlara kısıtlama getirdi

Corona virüsü vakalarının durdurulamadığı Çekya'da corona virüsü aşısı olmayanlara kısıtlama getirildi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:55 - 17 Kasım 2021 Güncellenme:
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Bir ülke daha aşısızlara kısıtlama getirdi

Çekya Başbakanı Andrej Babis, bugün yaptığı açıklamada corona virüsü aşısı olmayanların ya da corona virüsü hastalığını yenmemiş olanların kamuya açık etkinliklere gidemeyeceğini ve hizmetleri alamayacağını duyurdu.

Kabine tarafından onaylanan bu karar ülkedeki günlük vaka sayısının 22.479’a fırlamasının ardından alınmıştı. Kamuya açık alanlara ve etkinliklere katılabilmek için negatif test sonucu zorunluluğunun işe yaramadığını söyleyen Babis, aşı olmayanlara kısıtlama uygulanacağını dile getirdi.

Çekya’dan önce Avusturya da bu hafta aşı olmayanlara sokağa çıkma yasağı getirmişti.

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