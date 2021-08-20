Birleşik Arap Emirlikleri, geçici olarak Afganları kabul edecek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Afganistan'dan tahliye edilecek 5 bin Afgan'ı geçici olarak kabul edeceğini duyurdu.

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Taliban’ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından başlayan tahliye süreci devam ediyor.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin talebi üzerine BAE’nin, başka ülkelere gitmeden önce geçici olarak 5 bin Afgan’a ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Bakanlık, tahliye edilecek Afgan vatandaşlarının önümüzdeki günlerde ABD uçaklarıyla başkent Kabil’den BAE’ye getirileceğini belirtti.