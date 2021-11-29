Birleşik Krallık’ta Omicron vakaları artıyor

Son dönemde uluslararası kamuoyunda büyük endişe yaratan Omicron varyantı ile ilgili bir açıklama Birleşik Krallık'tan geldi.

Sozcu.com.tr

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Birleşik Krallık’ta Omicron vakalarının sayıları artıyor… Yetkililer üçüncü vakanın tespit edildiğini açıklarken çok sayıda şüpheli vakanın da yakından izlendiğini aktardı. Fakat bu duyurudan kısa bir süre sonra üst düzey yetkililerden endişe verici bir açıklama daha geldi.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenlik Ajansı Başkanı Jenny Harries, yaptığı açıklamada, “Çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki günlerde çok daha fazla vaka açıklanacak. Bizim gelişmiş sistemlerimiz sayesinde varyantları tespit edebiliyoruz ve harekete geçebiliyoruz” dedi.

Harries, buna rağmen corona virüsü aşısının olunması gerektiğini de yineledi. İngiliz The Times gazetesine konuşan Harries, “Lütfen birinci, ikinci ya da hatırlatıcı dozunuzu geciktirmeden olun. Aşı olunması yeni varyanta karşı güvenliği artırmak için çok önemli” dedi.

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