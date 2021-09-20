Birleşmiş Milletler’den Türkiye ve ‘sığınmacı’ açıklaması

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'ta Türk Evi’nin açılışına katılarak konuşma yaptı. Guterres, "Türkiye'nin sığınmacılara yönelik muazzam cömertliğine şahsen aşinayım. Ve insanların korunmasına verdiğiniz destek için içten takdirlerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

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Guterres, Türk Evi'nin açılışına katılmanın ve BM ile Türkiye arasında devam eden mükemmel işbirliğini tanımanın büyük bir mutluluk olduğunu belirtti. Guterres, “Türkiye’nin sığınmacılara yönelik muazzam cömertliğine şahsen aşinayım. Ve insanların korunmasına verdiğiniz destek için içten takdirlerimi sunarım. Pek çok kişinin izlemesi gereken bir örnek. Türkiye’nin arabuluculuk çabalarına yönelik istikrarlı desteğini memnuniyetle karşılıyorum” ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter, Türk Evi'ni New York şehrinde Türkiye’nin açık bir izini temsil eden yeni bir Türk Evi olarak nitelendirdi.