Bize para verin, kadınların eğitimine müsaade edelim

Taliban, kadınlara eğitim hakkını geri vermek için dünyadan ‘fidye’ istedi. Örgüt, ABD ve Avrupa’da dondurulan milyarlarca doların serbest bırakılması karşılığında bu adımı atma vaadinde bulundu...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Afganistan'da ağustos ayında kontrolü ele geçiren Taliban, o günden bu yana kadınların zaten kısıtlı olan birçok hakkını da elinden aldı. Dünya bu konuda Taliban'a çağrılar yaparken, örgüt yeni bir teklif sundu. Ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle memur maaşlarını bile ödeyemeyen Taliban, Afganistan Merkez Bankası'nın ABD ve Avrupa'da dondurulan milyarlarca dolarlık rezervlerinin serbest bırakılmasını talep etti. Taliban'ın ‘maliye bakanlığı sözcüsü' Ahmed Veli Hakmal buna karşılık “erkeklerle aynı sınıflarda olmayacak şekilde kadınların eğitim görmesine izin verileceğini, insan haklarına saygı gösterileceğini, ancak şeriata aykırı olduğu için eşcinselliğe asla göz yumulmayacağını” söyledi.

GÖÇ TEHDİDİ

Afgan Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Şah Mihrabi ise “Rezervler serbest bırakılmazsa Avrupa'ya doğru göç dalgasını tetikleyebilecek ekonomik çöküş kaçınılmaz olur. Şu anda yıl sonuna yetecek kadar para var” dedi. Mihrabi, ABD'nin elinde 9 milyar dolar, Almanya'da ise yaklaşık 450 milyon dolar olduğunu söyledi.