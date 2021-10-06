Bloomberg: Facebook’a erişilememesi Erdoğan’ın sosyal medya şikayetlerini daha yüksek sesle yapmasına sebep oldu

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, önceki gün Facebook'a erişilememesi sonrasında Türkiye'deki atmosferi okurlarıyla paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Facebook ve bünyesindeki Instagram, WhatsApp ve Messenger gibi uygulamaların önceki gün dünya genelinde geçici olarak kapanması uluslararası kamuoyunun gündeminden düşmüyor.

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Facebook’ta yaşanan bu sıkıntının Türkiye’deki etkisini mercek altına aldı ve bir haber/analiz ile okurlarına duyurdu. Gazete, “Facebook’a erişilememesi sonrasında Erdoğan, sosyal medya hakkındaki şikayetlerini daha yüksek sesle dile getirmeye başladı” başlığını kullandı.

Bloomberg’de yayınlanan yazıda, “Sosyal medyada siyasi eleştiriye çok az tahammülü olan Erdoğan, Facebook’ta yaşanan sorun sonrasında yeni bir dijital düzen çağrısı yaptı. Erdoğan’ın iletişim direktörü Fahrettin Altın da Facebook’ta yaşananların sosyal ağların ne kadar kırılgan olduğunu gösterdiğini ve hızlıca yerli ve milli alternatifler yapılması gerektiğini söyledi” ifadesi kullanıldı.

Makalede, “Türkiye’deki siyasi liderlerin son 10 yılda sosyal medya platformlarıyla gergin bir ilişkisi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmişte bazı sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etmiş ve burada hem kendisine hem de ailesine şahsi saldırılar olduğunu dile getirmişti” denildi.

YouTube ve Wikipedia’nın yıllarca yasaklı olduğunun hatırlatıldığı makalede Twitter’a erişimin de bazen yavaşlatıldığı kaydedilerek, “Sosyal medya şirketleri yerel temsilci atamadıkları için ceza aldılar. Bu yılın başında Türkiye hükümeti basın mensuplarına WhatsApp’ı kullanmayı bırakmalarını önerdi. Cumhurbaşkanlığı ofisi de dahil olmak üzere birçok hükümet kurumu basınla iletişimini Turkcell’in kurduğu BiP aracılığıyla yapıyor” yorumu yapıldı.

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