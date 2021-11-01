BM Genel Sekreteri Guterres: Kendi mezarımızı kazıyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) yaptığı konuşmada, "Fosil yakıtlara olan bağımlılığımız insanlığı uçurumun kenarına itiyor” ifadelerini kullanarak, "Kendi mezarımızı kazıyoruz" dedi.

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İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (atılan dünya liderleri, küresel bir tehdit olan iklim değişikliği krizini görüşmeye devam ediyor.

“SİRENLER ÇALIYOR”

COP26'da konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, COP26 katılımcılarını iklim değişikliği karşısında “insanlığı kurtarmaya” çağırarak, “Sirenler çalıyor. Gezegenimiz bizimle konuşuyor ve bize bir şeyler söylüyor. İklim eylemi, ülkeler, yaş ve cinsiyet ayırmaksızın insanların endişeleri listesinin başında geliyor. Bu ve gelecek nesiller adına size sesleniyorum, geleceğimizi korumayı ve insanlığı kurtarmayı seçin” ifadelerini kullandı.

ADA DEVLETLERİNİ TEHDİT EDİYOR

Özellikle yükselen deniz seviyelerinin tehdidi altındaki ada devletleri için COP26'nın başarısız olmasının “ölüm emri” anlamına geleceğini belirten Guterres, “Fosil yakıtlara olan bağımlılığımız insanlığı uçurumun kenarına itiyor. Kesin bir seçimle karşı karşıyayız, ya onu durdururuz ya da o bizi durdurur. Yeter demenin zamanı geldi” dedi.

“KENDİ MEZARIMIZI KAZIYORUZ”

Guterres, “Biyoçeşitliliği vahşileştirmeye yeter. Karbonla kendimizi öldürmeye yeter. Doğaya tuvalet gibi davranmak yeter. Kendi yolumuzu yakmaya, delmeye ve kazmaya yeter. Kendi mezarımızı kazıyoruz” ifadelerini kullandı.

BM tarafından Glasgow’da 31 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı’na (COP26) 100’den fazla dünya lideri ve on binlerce delege katılıyor.

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