BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis istifa etti

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, görevinden istifa etti.

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Birleşmiş Milletler (BM) diplomatik kaynaklarına göre, BM’nin Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis görevinden istifa etti. Libya’da yapılacak kritik başkanlık ve parlamento seçimlerine 1 ay kala gelen istifanın nedeni belirtilmedi.

BM’den 69 yaşındaki Kubis’in istifasına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Ocak ayında göreve başlayan Kubis’in istifası Libya’da 24 Aralık’ta yapılması planlanan seçimler için adaylık sürecinin sona ermesinden bir gün sonra geldi.

Libya Seçim Komisyonuna göre 2’si kadın 98 aday başkanlık için yarışacak. Seçimlerde dikkat çeken adaylar arasında devrik lider Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi ve ülkenin doğusunu ve güneyini kontrol eden Halife Hafter yer alıyor.

Ayrıca eski İçişleri Bakanı Fathi Bashagha ve BM arabuluculuğunda kurulan geçici hükümetin Başbakanı Abdülhamid Dibeybe de seçim yarışında ter dökecek.

Libya’da Muammer Kaddafi’nin 2011'de devrilmesinden bu yana istikrarsızlık yaşanırken, yönetim 2014'te doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştü.

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