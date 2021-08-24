BM: Taliban’ın insan hakkı ihlalleri ile ilgili raporlar var

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’da sivillere ve eski güvenlik güçlerine yönelik ciddi insan hakları ihlallerinin bulunduğuna dair güvenilir raporlar aldığını belirterek ülkedeki insan hakları durumunun yakından takip edilmesi için özel bir mekanizma kurulması çağrısında bulundu.

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ABD'nin çekilmesiyle birlikte Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'daki kaos sürüyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Afganistan gündemiyle olağanüstü toplantı düzenledi. Ülkedeki insan hakları ihlallerine ve kadınlara yönelik uygulamalara dikkat çeken BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, “Bu kritik anda Afganistan halkı, haklarını savunmak ve korumak için İnsan Hakları Konseyi'ne başvuruyor” dedi.

Bachelet, “Başkent Kabil de dahil olmak üzere ülkenin büyük bir kısmının Taliban tarafından hızla ele geçirilmesi, geçmişteki insan hakları ihlallerinin tekrarlanması konusu, Afganlar üzerinde ciddi korkulara ve çaresizliğe yol açtı. Son haftalarda ofisim, çatışmanın tarafları tarafından uluslararası insancıl hukuk ihlallerinin yanı sıra insan hakları ihlalleri ve suistimallerinin siviller üzerindeki etkisine ilişkin üzücü ve güvenilir raporlar aldı” şeklinde konuştu.

Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonunun (UNAMA) bu yıl 1 Ocak- 30 Haziran tarihleri arasında hazırladığı Sivillerin Korunması raporunun 2020'nin aynı dönemine kıyasla sivil kayıplarda yaklaşık yüzde 50'lik artış yaşandığını gösterdiğini hatırlatan Bachelet, “Şüphesiz, bu bilanço Temmuz ve Ağustos aylarında daha da arttı” ifadesini kullandı.

KIZ ÇOCUKLARI DETAYI

Bachelet, “Taliban'ı duyarlı yönetişim, insan hakları normlarını benimsemeye ve on yıllardır süren çatışmalar sırasında acı çeken herkesin haklarına saygı gösterilmesi de dahil olmak üzere sosyal uyumu ve uzlaşmayı yeniden tesis etmek için çalışmaya çağırıyorum. Taliban'ın kadınlara ve kız çocuklarına yönelik muamelesi ile uluslararası insan hakları normlarının rehberliğinde özgürlük, eğitim, kendini ifade etme ve istihdam haklarına saygısı temel bir kırmızı çizgi olacaktır. Özellikle kız çocuklarının kaliteli eğitime erişimin sağlanması, insan haklarına bağlılığın önemli bir göstergesi olacaktır” dedi.

“Afgan halkının refahına ve haklarına katkıda bulunan binlerce insan hakları savunucusuna karşı hiçbir misilleme ve yaptırım olmamalıdır” diyen Bachelet, “Afgan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu'nun yetkisi, faaliyetleri ve bağımsızlığına saygı gösterilmelidir” şeklinde konuştu. Bachelet, “Ayrıca insani yardıma erişimin ve tüm personelin korunmasını talep ediyorum” dedi.

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