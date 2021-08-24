Bolivya’nın eski cumhurbaşkanı intihar girişiminde bulundu

Bolivya'nın eski lideri, iktidardayken 22 protestocunun ölümü nedeniyle tutulduğu hapishanede kendi hayatına son vermeye çalıştı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

54 yaşındaki Jeanine Añez, cumartesi günü kendi canına kıymaya teşebbüs etti. Avukatı, “Tanrıya şükür başarısız olduğu bir girişim” dedi. Bolivyalı yetkililer, 61 yaşındaki Evo Morales’in sürgün edilmesinden sonra iktidara gelen Añez’in durumunun stabil olduğunu söyledi.

İntihar girişimi, Ekim 2019’da cumhurbaşkanı rolünü üstlendiğinde güvenlik güçlerinin ihlallerine ilişkin devam eden soruşturmada savcıların, göstericilerin ölümünü soykırım olarak nitelemesinden ve bundan kendisini suçlamasından bir gün sonra gerçekleşti.

Geçen Salı Añez üçüncü kez tutulduğu başkent La Paz yakınlarındaki hastaneye kaldırıldı. Doktorlar stres tedavisi gördüğünü ve göğüs muayenesi olduğunu söyledi. Avrupa Birliği yetkilileri, Añez’in sağlığı konusundaki endişelerini dile getirdiler, ancak ev hapsinde tutulma talepleri reddedildi.

Eski senatör Añez, 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde demokratik olarak seçilmiş bir sosyalist olan Morales’i devirmek için yapılan darbenin parçası olduğu suçlamasıyla mart ayında gözaltına alındı.

Añez ise suçlamaları reddediyor ve tutuklanmasını bir taciz ve siyasi zulüm eylemi olarak niteliyor.

İlginizi Çekebilir Bolivya'da askeri eğitim uçağı evin üzerine düştü

İlginizi Çekebilir İtalya'dan şehirden köye göç için teşvik