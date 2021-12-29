Boris Johnson’dan üçüncü doz uyarısı: Aşı olmayan yoğun bakıma kaldırılıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, üçüncü doz corona virüsü aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, üçüncü doz corona virüsü aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Corona virüsü vakalarının rekor seviyeye çıktığı ülkede Johnson, insanların üçüncü doz aşı olmaları yönündeki çağrısını yineledi.

Johnson, “Bunu söylemek çok üzücü ama hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olan hastaların çoğu üçüncü doz aşı olmayanlar” dedi. Johnson, vatandaşlarının yeni yıl kutlamalarını dikkatlice yapmaları gerektiğini söylerken, “Omicron varyantı gerçek sorun yaratmaya devam ediyor. Hastanelerde vakaların arttığını görüyoruz. Fakat bu varyant Delta varyantından daha hafif geçiyor” ifadesini kullandı.

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