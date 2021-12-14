Brezilya’da siyaset ringe taşındı

Türkiye'de geçen hafta milletvekilleri arasında yaşanan gerilim ve arbede uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırırken Brezilya'dan da dikkat çekici bir haber geldi. Belediye başkanı ile eski belediye meclisi üyesi ringde karşı karşıya geldi ve yumruklaştı.

Sozcu.com.tr

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Brezilya'da bir su parkının korunması konusunda anlaşmazlık yaşayan iki hükümet yetkilisi, halkın gözleri önünde dövüştü.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Amazonlar'daki Borba kasabasının belediye başkanı Simão Peixoto ve kasabanın eski Belediye Meclis Üyesi Erineu da Silva, para ödeyen yüzlerce izleyicinin önünde kozlarını paylaştı.

Mirico takma ismiyle de tanınan Silva, eylül ayında “sahtekar” olarak nitelediği Peixoto'nun Madeira Nahri yakınındaki bir su parkını korumayı başaramadığını belirterek belediye başkanını dövüşe davet etmişti.

Peixoto, dövüş teklifini kabul etmiş ve yayımladığı online videoda “Göster kendini” diyerek Silva'ya meydan okumuştu.

Seçilmiş bir kişinin bu şekilde hareket etmemesi gerektiği yönündeki eleştirilerin ardından belediye başkanı, geçen ay Facebook sayfasında “Ben bir sokak dövüşçüsü değilim… Borba Belediye Başkanı'yım. Yine de hala dövüşmek istiyorsa biz hazırız. Ben her zaman kazanırım” ifadelerini kullanmıştı.

İNTERNETTEN CANLI YAYINLANDI

Kasabadaki bir okulun jimnastik salonunda düzenlenen ve üç round süren dövüş, internetten canlı olarak da yayınlandı.

Üzerinde “Jesus” (İsa) yazan bir havluyla ringe çıkan Peixoto, zaman zaman rakibinin köşesine giderek el işaretleriyle meydan okumayı ihmal etmedi.

39 yaşındaki muhafazakar belediye başkanı dövüşün ilk dakikalarında üstünlüğünü korurken, 45 yaşındaki rakibi ilerleyen dakikalarda yumruklarını sertleştirdi.

‘VAHŞİ BATI'YA DÖNDÜK’

Sonuçta dövüşün galibi Peixoto oldu. Belediye Başkanı, müsabakanın ardından rakibinin iyi dövüştüğünü kabul etti.

Guardian, dövüşün Brezilya'daki sertleşen siyasi ortamı yansıttığını yazdı. Twitter'da da bir kullanıcı, “Bu Brezilya'da siyasetin son dönemde ne hale geldiğini gösteriyor. Vahşi Batı'ya döndük” diye yazdı.

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