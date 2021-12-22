Brezilya’da Yeni Yıl kutlamalarını kana bulamak isteyen Neo-Nazi çetesi çökertildi

Brezilyalı ve ABD’li yetkililerin düzenlediği ortak operasyonda, bombalı saldırılarla Yahudileri ve siyahları hedef almayı planlayan kişiler gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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Brezilya'da polis, Yeni Yıl arifesinde Yahudilere ve siyahlara yönelik saldırı planı yapan bir Neo-Nazi çetesini yakaladı.

Brezilyalı ve ABD'li yetkililerin düzenlediği ortak operasyonda, bir dizi saldırı için hazırlık yapan 4 kişi gözaltına alındı.

São Paulo kentinde yakalanan çeteden bir kişi, ülkenin çeşitli yerlerinde bombalı intihar saldırısı düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Grubun, ABD merkezli internet platformlarında, Yahudilere ve siyahlara yönelik saldırı planlarını tartıştığı belirtildi.

Yerel basın, ABD'li yetkililerin uyarısı üzerine düzenlenen operasyonda, geçen hafta Brezilya'nın 7 farklı eyaletinde Neo-Nazilere ait evlere baskınlar yapıldığını ve çok sayıda silah ele geçirildiğini duyurdu.

Ele geçirilenler arasında ev yapımı bombalar ve saldırı planları da olduğu bildirildi.

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