‘British American Tobacco, eski Zimbabve liderine rüşvet ödedi’

BBC yayımladığı yeni bir araştırma ile, British American Tobacco'nun (BAT) Güney Afrika ülkesi Zimbabve'nin eski lideri Ruber Mugabe'ye rüşvet verdiğini ortaya çıkardı.

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BBC tarafından yapılan araştırma, İngiltere’nin en büyük şirketlerinden British American Tobacco’nun (BAT) Güney Afrika ülkesi Zimbabve’nin eski lideri Ruber Mugabe’ye rüşvet ödediğini iddia etti.

İddialara göre, British American Tobacco, 2013 yılında Mugabe’nin Zanu-PF partisine 300 bin ila 500 bin dolar arasında ödeme yapmış. Ödemenin amacı ise, Güney Afrika’da Mugabe’nin rakiplerine zarar vermek olarak açıklandı.

ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETİ ARACILIĞIYLA ÖDEME YAPILDI

BBC’nin iddiasına göre, Güney Afrika’da yaklaşık 200 muhbirden oluşan ağı finanse eden BAT, Adli Güvenlik Hizmetleri (FSS) adlı Güney Afrika özel güvenlik şirketi aracılığıyla rüşvet ödemelerini gerçekleştirdi.

Belgeler ayrıca Zimbabve’de BAT’ın rakipleri tarafından işletilen üç sigara fabrikasının kapatılma talimatı verildiğine işaret ediyor.

Başkan Mugabe’nin 37 yıllık iktidarı, dolandırıcılık ve şiddet iddialarıyla gölgelenmiş, 2017 yılında Mugabe askeri darbe nedeniyle görevinden uzaklaştırılmıştı. Mugabe, 2019 yılında görevdeyken dünyanın en yaşlı lideri olarak biliniyordu.

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