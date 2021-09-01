Bu fotoğraf ortalığı ayağa kaldırdı: 90 bin kişi tehdit altında

İngiltere'de 90 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen Reading Müzik Festivali'ne pozitif Covid-19 testi damgasını vurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, katılımcıların karşılaştığı riski ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de hafta sonu boyunca 90 bin müzikseveri bir araya getiren Reading Müzik Festivali’ne skandal görüntüler damga vurdu.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, festival alanının dışına atılan pozitif corona virüs testleri bulundu.

Festivale girişlerde test yaptırma zorunluluğu getirilmiş, testi negatif sonuçlanmayan kişilerin alana alınması yasaklanmıştı.

CORONA VİRÜS VAKALARI ARTACAK

Ancak ortaya çıkan görüntüler, bu kuralların ne kadar uygulandığının tartışılmasına neden oldu.

Uzmanlar, hafta sonu Reading ve Leeds gibi festivallere giden on binlerce kişinin önümüzdeki birkaç hafta içinde vakalarda ciddi bir artışa yol açmasından korkuyor.

En son Cornwall’daki Boardmasters Festivali sonrası 5 bin kişinin corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Uzmanlar, İngiltere’de okulların açılması ve festivallerin artmasının ciddi derecede vaka artışlarını tetikleyeceğini ifade ediyor.

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