Bulgaristan’da koalisyon müzakerelerinde anlaşma sağlandı

Bulgaristan'da 14 Kasım’da gerçekleştirilen erken genel seçimlerden birinci parti olarak çıkan Değişime Devam Partisi (PP), Bulgar Sosyalist Partisi (BSP), Böyle Bir Halk Var (İTN) ve Demokratik Bulgaristan Partisi (DB) ile birlikte koalisyon anlaşmasını imzaladıklarını duyurdu.

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Bulgaristan’da 14 Kasım'da gerçekleştirilen erken genel seçimlerin ardından 4'lü koalisyon için anlaşma sağlandı.

Sandıktan birinci parti olarak çıkan Değişime Devam Partisi'nin (PP) eşbaşkanları Kiril Petkov ve Asen Vasilev, Bulgar Sosyalist Partisi (BSP), Böyle Bir Halk Var (İTN) ve Demokratik Bulgaristan Partisi (DB) ile birlikte koalisyon anlaşmasını imzaladıklarını duyurdu.

Koalisyon anlaşmasının tam metninin ise bu akşam yayınlanacağı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in yarın sabah PP Eşbaşkanı ve Başbakan Adayı Petkov’a kabine kurma görevini vermesi bekleniyor.

Petkov koalisyon anlaşmasının imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, anlaşmanın 140 sayfa olduğunu ve istikrarlı ve uzun vadeli bir koalisyona imkan tanıyacağını vurguladı.

Petkov, yarın sabah Cumhurbaşkanı Radev'den görevi aldıktan hemen sonra kabine taslağını kendisine sunacaklarını ifade etti.

Üç haftalık müzakerelerden sonra varılan koalisyon anlaşması, PP'nin 10, BSP'nin ve İTN'nin 4'er, DB'nin ise 3 bakanlık koltuğuna sahip olmasını öngörüyor.

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