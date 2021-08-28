Büyük şüphe! 8 milyon euro çalan Yasemin öldürüldü mü?

Almanya'nın Bremen şehrinde para nakliye şirketinden 8 milyon euro çalan Yasemin’den üç aydır iz yok. Polis, Miri-Clan adlı mafyanın işi Yasemin’e yaptırıp sonra onu 'susturmasından' şüpheleniyor.

Ali GÜLEN

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Almanya'nın Bremen şehrinde, çalıştığı para taşıma şirketinin 8 milyon euro parasını çalan ve 3 aydır izi bulunamayan Türk kızı Yasemin Gündoğan'ın (28), Miri-Clan adlı mafya tarafından kullanıldığı, Türkiye veya Lübnan'da çok iyi saklandığı ya da ‘susturulduğu’ iddiaları gündeme geldi.

Bremen'de etkin olan ve Almanya'da yaklaşık 2 bin 500 üyesi olan mafyanın, soygunu baştan planladığı ve bu iş için Yasemin'i kullandığı iddia ediliyor. Bu soygunu tek başına Yasemin'in yapmasının mümkün olmadığı belirtildi.

“BUNLARI TEK BAŞINA YAPAMAZ”

Bremen'deki yakınlarının deyimiyle ‘saf bir kız’ olarak tanınan Yasemin'in, Berlin'den bu iş için minibüs kiralaması, sonra kiraladığı yerin belli olmaması için plakasının değiştirilmesi, aracın Berlin'den getirilip soygunda kullanılması, bir hafta fark edilmeyecek şekilde paranın çalınması, ardından minibüsün iade edilmesinin tek başına yapabileceği işler olmadığı belirtiliyor.

Bild gazetesinin ‘Dikkat aranıyor’ adlı televizyon programında, soruşturmanın suç çetelerine yönlendirildiği vurgulandı. Bremen merkezli Miri-Clan isimli mafyanın, Berlin'de de üyelerinin bulunduğu, tüm organizasyonun bunlarca yapıldığı ileri sürülüyor.

SORUŞTURMA MAFYAYA KAYDI

Polis sözcüsü Nils Matthiesen, ‘Klan’ın soygundaki rolünü açıklayamayacağını, bunun da soruşturmanın parçası olduğunu’ vurguladı. Türkiye ve Lübnan'da çok sayıda üyesi olan Miri-Clan adlı örgütün, bu kadar parayı ve kişileri hızla ülke dışına kaçırmak ve gizlemek için organizasyon yeteneği olduğuna dikkat çekiliyor.

30 aileden oluşan mafya; koruma, uyuşturucu, silah kaçakçılığı, fuhuş gibi işlerle uğraşıyor. Yasemin'in 2014 yılında çalıştığı Ocean-27 adlı nargile barla ilgili, bölge halkı ‘bir organize çete tarafından işletildiğini’ söylüyor.

Alman uzmanlar, Yasemin'in bu örgüt tarafından yurt dışında saklanmış olabileceğinden, en kötüsü de ‘susturulmasından’ korktuklarını belirtiyor. Bremen'de halen bir kişinin gözaltında olduğu vurgulanırken, Yasemin'in çalıştığı para taşıma şirketinin iki çalışanının da işten çıkarıldığı kaydedildi.