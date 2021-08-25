Çalışanlar ofiste olmayı değil, işe gidip gelmeyi sevmiyor

Ofis kiralama şirketi Hubble tarafından yapılan yeni bir çalışma, çalışanların ofise dönüş ile ilgili yaklaşımlarını araştırıyor. Araştırmaya göre; çalışanların yüzde 79'u evden çalışmanın en büyük avantajı olarak işe gidiş gelişin olmamasını gösteriyor.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü pandemisiyle beraber evden çalışma yeni normal haline gelse de şirketler ofise dönüş planları yapmaya devam ediyorlar. Ancak hem pandeminin etkisi hem de teknolojinin sağladığı rahatlıkla ofise gitmeden işleri aynı şekilde ve hatta kimilerine göre daha da verimli bir şekilde bitirmek söz konusu olunca çalışanlar ofise dönüş konusunda pek de istekli değil.

Hubble da iş dünyasını bölen ofise dönüş konusu ile ilgili çalışanların düşüncelerini ve yaşadıklarını araştırdı. Yaptığı ankette; katılımcıların yüzde 79’u evden çalışmanın en büyük avantajı olarak işe gidiş gelişin olmamasını gösterdi.

Araştırma, çalışanların işe gidip gelme süreleri ile evden çalışmaktan aldıkları keyif arasında doğrudan bir ilişki olduğunu tespit etti. Çalışanlar ofisten ne kadar uzakta yaşıyorlarsa, uzaktan çalışmayı o kadar çok seviyorlar.

“UZAKTAN ÇALIŞMANIN OLUMSUZ BİR ETKİSİ YOK”

Ankete katılanlardan, ofisten iki saatten uzak bir noktada yaşayanların yüzde 84,2’si uzaktan çalışma konusunda olumlu bir deneyim yaşadığını söylerken, iş yerinden 15 dakikadan daha az uzakta yaşayanların sadece yüzde 56,4’ü bu görüşe katıldı. Ayrıca, işten bir saatten fazla uzakta ikamet eden çalışanlar, uzaktan çalışmanın herhangi bir olumsuz etkisi olmadığını da belirttiler.

Konu ekonomik tasarruf olduğunda ise ankete katılanların yüzde 55’i evden çalışmanın en önemli üç unsuru arasında finansal tasarruf olduğunu söyledi.

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