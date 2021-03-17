Çalışma günü ve saatleri değişiyor: İspanya’da haftada dört gün çalışılacak

Siesta’nın doğduğu topraklar İspanya’da yeni bir tartışma başladı… İspanya’nın solcu partisi Mas Pais’in ilk olarak geçen yıl gündeme getirdiği “haftalık resmi çalışma gün sayısı ve saati kısaltılsın” önerisine hükümet kanadından da destek geldi.

YENİ ZELANDA BAŞBAKANI DA SÖYLEMİŞTİ

1932 yılında Büyük Buhran dönemindeki işsizliği azaltmak için ABD’nin uygulamaya geçtiği 5 günlük çalışma süresi son dönemde sıklıkla gündeme geldi. Geçen yıl Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, dört haftalık çalışma süresinin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını söylemesi ve insanların ekonominin çarklarını döndürecek parayı tekrar harcayabileceğini söylemesinin ardından bu sefer de İspanya’da haftalık çalışma süresi İspanya gündemini meşgul ediyor.

O dönemde Ardern, uzaktan çalışmanın verimi artırdığını ve haftada 4 gün çalışma ile ülkedeki turizmin tekrar canlandırılabileceğini de dile getirmişti.

PARAYI DEVLET SAĞLAYACAK

İspanya’da ise solcu Mas Pais partisinin gündeme getirdiği haftada 4 gün ve 32 saat çalışma süresine destek Aralık ayında Podemos Partisi’nden Başbakan Yardımcısı Pablo Iglesias’tan gelmişti. İspanya hükümetinin sonbaharda bu çalışma düzenine geçmesi beklenirken, Mas Pais’ten Hector Tejero, “İspanya bu şekilde bir deneme yapacak ilk ülke olacak. Çalışma sürelerinin azaltıldığı bir pilot proje dünyanın hiçbir yerinde denenmedi” dedi.

Şirketlerin dört günlük çalışma düzeninde kaybettiği gelirlerin ilk yıl yüzde 100’ünü, ikinci yıl yüzde 50’sini ve üçüncü yıl da yüzde 33’ünü devletin ödemesi bekleniyor.

VERİM ŞİMDİDEN ARTTI

Tejero, Software Delsol isimli bir şirketin 2020 yılının Ocak ayından beri haftada dört gün çalıştığını söylerken, şirket çalışanlarının daha mutlu ve verimli çalıştığı sonucunun da ortaya çıktığını tespit etti.

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan İspanya Endüstri Bakanlığı’ndan bir kaynak, “Haftada 4 günlük pilot çalışma programı halen ilk aşamalarında. Şu aşamada her şey tartışıyor, kaç şirketin bu programa dahil edilmesinden bu denemenin maliyetine kadar” dedi.

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