Canlı yayındaki münazaradan sonra ipler gerildi: O bir güvenlik tehdidi

Almanya Başbakanı Merkel'in siyaseti bırakma kararı sonrasında Hıristiyan Demokratlar'da lider krizi yaşanmaya devam ediyor... Dün parti liderleri arasında gerçekleşen münazarada Merkel'in yerine gelen Laschet seçmenlerin ilgisini çekmezken Sosyal Demokratlar'ın lideri Scholz hakkında, "O topluma bir tehdit" uyarısı geldi.

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Almanya belki de son yılların en kritik seçimi için geri sayıma başlarken dün parti liderleri dikkat çekici bir performans sergiledi. Dün canlı yayında parti liderleri münazaraya katıldı.

Muhafazakarlarda 2005’ten beri başbakan olan Angela Merkel’in koltuğu bırakma kararı sonrasında göreve gelen Armin Laschet, SPD lideri Olaf Scholz ve Yeşiller’den Annalena Baerbock canlı yayında kozlarını paylaştı. Fakat göreve geldiği günden beri anketlerde oy kaybeden Laschet canlı yayında başarısız bir performans sergiledi.

Dört hafta sonra yapılacak seçimler öncesinde Sosyal Demokrat Parti ve 63 yaşındaki lideri Olaf Scholz makası açarken dün geceki münazaradan sonra yapılan ankette Laschet son sırada çıktı.

Öte yandan Bavyera’dan muhafazakar siyasetçi Markus Söder de sol partilerin yükselişi ile ilgili çok net bir mesaj verdi. Söder, ” Almanya’da solcuların tarihi bir şekilde seçimi kazanmalarını engellemek için elimizden geleni yapmalıyız. Solcu bir ittifakın yönetimi ele geçirmesi tehlikesi hiç bu kadar büyük olmamıştı. Bunun ve onların seçimi kazanmaları durumunda bizi tehdit eden sonuçlarını konuşmamız gerekiyor” dedi.

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