Çarpıcı Türkiye-Suudi Arabistan yorumu: Erdoğan’ın isteği para

Son dönemde Türkiye Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye çalışırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Selman arasında bir görüşmenin de yakında gerçekleşeceği öne sürüldü.

Sozcu.com.tr

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Orta Doğu’da kartlar yeniden dağıtılıyor… Geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri’nin fiili lideri El-Nahyan’ın Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkileri iyileştirme çabası sonrasında dikkat çeken iddialar ortaya atılıyor…

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, geçen hafta yakın zamanlarda Katar’a giden Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ın az kalsın görüşeceğini fakat programların uyuşmadığını yazdı.

Katar yönetiminin Suudi Arabistan ile Türkiye arasında arabuluculuk yaptığını aktaran gazete detayları okurlarına aktardı. Gazete, “Katar’ın Suudi Arabistan ve Türkiye’yi bir araya getirme çabalarını yakından bilen kişiler, daha önce görüşmesi hayal bile edilemeyen Selman ve Erdoğan’ın görüşmesi için uğraştığını söyledi. Bu durum da bölgeyi yıllarca bölen gerilimde bir çözüme ulaşılabileceğinin sinyali oldu” yorumunu yaptı.

“AMAÇ İLİŞKİLERİN TAMİRİ DEĞİL”

Geçen hafta Doha’da Katarlı yetkililerin iki adamı bir araya getirme planlarının başarısız olduğunu aktaran Wall Street Journal, “Konuyla ilgisi olan kişiler, yetkililerin gelecek haftalarda uygun bir zaman ve yer için bakındıklarını da söyledi” ifadesine yer verdi.

Wall Street Journal, özellikle ABD Başkanı olarak seçilen Joe Biden’dan sonra bölgede bir belirsizlik olduğuna dikkat çekerken, Afganistan’dan çekildikten sonra ABD’nin Orta Doğu’daki rolünü de azaltmaya başladığını hatırlattı.

Gazete, bölgede diyalog umudunun “ilişkilerin tamir edilmesi” olmadığını fakat kritik bir gelişme yaşanması durumunda iletişim kanallarını iyileştirmek olduğunu öne sürdü.

SELMAN, ERDOĞAN’DAN SÖZ İSTEDİ

Wall Street Journal’ın haberinde, “Erdoğan ve Selman’ın görüşmesi Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkilerine zarar veren sorunları arkada bırakmak için bir şans. Bunlar arasında 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı da var. Konuyla ilgili bilgisi olan Suudi ve Katarlı yetkililer, Selman’ın Erdoğan’ın bir daha Kaşıkçı cinayetiyle ilgili konuyu gündeme getirmemesinin sözünü istediğini söyledi” ifadesi yer aldı.

Gazete, Erdoğan’ın bu konuda ne yanıt verdiğini aktarmazken, “Sayın Erdoğan’ın istediği jeopolitikten ziyade para olabilir. Döviz krizinin pençesindeki Türkiye’de Erdoğan ekonomik dalgıç halatı arıyor” yorumunu yaptı.

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