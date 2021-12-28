Çarpıcı yorum: “Türk Lirası’ndaki değer kaybı Mısırlıları sevindiriyor”

Geçen yıllarda ilişkilerin gergin olduğu Ankara-Kahire hattında normalleşme çabaları devam ederken Arap medyası, Türk Lirası'ndaki değer kaybının Mısırlıları memnun ettiğini yazdı.

Sozcu.com.tr

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Arap Baharı’ndan sonra göreve gelen Mursi’nin devrilmesi sonrasında tansiyonun yükseldiği Ankara-Kahire hattında normalleşme adımları atılırken, Mısır halkının ve kamuoyunun Türkiye’ye karşı düşmanca bir tavır takındığı ortaya çıktı.

Arap ve Orta Doğu üzerine haber ve analizlerle tanınan Al-Monitor, Türkiye’de son dönemde yaşanan ekonomik krizle ilgili dikkat çekici bir makale yayınladı.

Haberde, “Mısır’da Türk Lirası’ndaki kriz sevinç yaratıyor” başlığı kullanılırken, “Türkiye son yılların en sert kriziyle karşı karşıyayken, Mısırlılar yan tarafta yaşananları keyifle izliyor ve son 10 yılda yaşanan düşmanlıkları hatırlıyor. Türkiye, Mısır’ın en büyük ticaret ortaklarından değil. Mısır poundunun Türk Lirası’yla bağlantısı yok. Fakat yine de Mısırlılar Türkiye’deki krizi yakından izliyor ve TL’nin değer kaybetmesini zevkle izliyor. Hatta bazı insanlar ‘Lira Metre’ adı verilen saat başı TL’nin döviz karşısındaki değer kaybını gösteren uyarılar oluşturdu” yorumunu yaptı.

“MISIRLILAR UNUTMUYOR”

Al-Monitor’e konuşan uzmanlar ise Türkiye’nin Mısır’a karşı son yıllarda izlediği politika sonucunda Mısırlıların yaşananları yakından mutlulukla izlediğini aktarırken Türkiye ile Mısır’ın Müslüman Kardeşler geriliminin yanı sıra Sudan ve Libya’da da karşı karşıya geldiğini yazdı.

Al-Monitor, “Sokaklarda bazı insanlar yaşanan krizi Erdoğan’ın Mısır’a yaptığı zararların karşılığı olarak görüyor” ifadesine yer verirken, TL’deki değer kaybının Mısır ekonomisine katkı sağlayacağı iddia edildi.

Mısırlı uzmanlar, Mısır’ın Türkiye’ye alternatif bir yatırım merkezi olabileceğini aktarırken, Türk üretimi ürünlerin ve malların fiyatlarında yaşanacak düşüşün Mısır endüstrisine de katkı sağlayabileceği öne sürüldü.

Makalede, “Mısırlıların TL’deki krize gösterdiği tepki Mısırlıların hafızasının güçlü olduğunu ve affetmediklerini gösterdi. Bu durum Mısır hükümetine karşı baskı yaratıyor” yorumu yapıldı.

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