Çavuşoğlu: ABD’nin bunu kabullenmesi gerekiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 gerilimi ve Afganistan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Rusya ile Türkiye arasında imzalanan S-400 anlaşması ile ilgili olarak, “Bu bitmiş bir anlaşma. Amerika’nın bunu kabullenmesi gerekiyor. Biz Amerika ile ilişkilerimizde geleceğe bakmak istiyoruz. S-400 meselesine yaptırım uyguladılar ama biz hep diyalogdan yana teklif getirdik, o tekliflerimizi kabul etmediler. Amerika eğer bize satabilirse, anlaşabilirsek, kongreden geçirebileceklerse daha pahalı olmasına rağmen alabiliriz, Amerikan sistemi de alabiliriz, bizim bir yerden almamız gerekiyor” dedi.

KABİL HAVALİMANI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Taliban’ın geçen ay ele geçirdiği Afganistan’daki Kabil Havalimanı’nın işletilmesi konusunda da Çavuşoğlu açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, “Kabil Havalimanı’nın işletilmesi konusunda Katar ve ABD ile birlikte çalışıyoruz. Kabil Havalimanı’nın güvenliğini Taliban, Afgan güçleri dışarıda sağlayabilir; fakat içeride uluslararası toplumun güvenebileceği bir yapı gerekiyor” dedi.

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