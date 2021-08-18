Çavuşoğlu, Rus ve Çin mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin de aralarında bulunduğu mevkidaşlarıyla, Afganistan’da yaşanan son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, gün içinde diğer ülkelerin mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve görüşmelerde, Afganistan'daki son durumun ele alındığı kaydedildi.
Çavuşoğlu'nun; Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Chung Eui-Yong, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ve Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.